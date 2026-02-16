İSTANBUL 20°C / 12°C
16 Şubat 2026 Pazartesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda maçında İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Şu ana kadar yaklaşık 40 milyon euroyu kasasına koyan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibini iki maç sonunda geçmeyi başarırsa 11 milyon euro daha kazanacak. İşte detaylar...

Aslan Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda İtalyan devi Juventus ile tarihi bir randevuya çıkıyor. Sarı-Kırmızılılar için bu eşleşme sadece tur değil, dev bir gelir kapısı anlamını da taşıyor: 2 maç, 1 bilet ve tam 11 milyon euro. Cim-Bom, Devler Ligi'nin lig aşamasında aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle sadece maç sonuçlarından 7 milyon euroluk para ödülünün sahibi oldu. Play-off bileti alarak 1 milyon euroluk ödülü de kasasına koyan Aslan, diğer gelirlerle birlikte Devler Ligi'nden toplam 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı. G.Saray, play-off turunda Juventus'u geçip adını son 16'ya yazdırması halinde ise 11 milyon euro daha alacak.

ÇEYREK FİNAL 12.5 MİLYON EURO

Bu turun geçilmesi durumunda bu sezonki toplam Şampiyonlar Ligi geliri 51 milyon euroya ulaşacak. Sarı-Kırmızılılar, çeyrek finale kalması durumunda ise 12.5 milyon euro daha kazanmış olacak. Öte yandan Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Avrupa arenasından toplamda 18.3 milyon euro gelir elde etmişti. Galatasaray; Avrupa'nın en üst düzey organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nden 4 milyon 29 bin euro, UEFA Avrupa Ligi performansıyla ise 14 milyon 83 bin euro kazanmıştı.

MAÇ GÜNÜ HASILAT REKORU!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında GS Store mağazalarının cirosuyla birlikte de ciddi bir gelirin sahibi oluyor. Yarın İtalya Serie A ekibi Juventus ile oynanacak maç için de bu konuda ciddi hazırlıklar yapıldı; 80 milyon TL civarında bir ciro hedefleniyor. RAMS Park'ta 42 bin kombine sahibi bulunurken, Juventus karşılaşmasını 51 bini aşkın taraftarın izlemesi bekleniyor. Satışa çıkan sınırlı sayıdaki biletlerden de daha şimdiden yaklaşık 100 milyon TL gelir elde edildi.

