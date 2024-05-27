Süper Lig'de 24. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, dev bir gelirin sahibi oldu.

33 GALİBİYET

38 milyon 30 bin lira lige katılım, 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde eden Galatasaray, Süper Lig'i 38 hafta sonunda 33 galibiyet, 3 beraberlik 2 de mağlubiyet alarak bitirdi.

PERFORMANS PRİMİ

Sarı-Kırmızılılar, performans primi olarak ise 83 milyon 348 bin lira kazandı.

39,8 MİLYON PRİM

Cimbom, şampiyonlukla birlikte 39,8 milyon liralık primin de sahibi oldu.

YAYIN HAVUZUNDAN GELİRİ

Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı bulacak.

FEDERASYON VE ALT LİGLER PAYI ÇIKTIKTAN SONRA...

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.