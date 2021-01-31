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Spor

Kasımpaşa 3 eksikle çalıştı

Kasımpaşa, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Jeanvier, Drinkwater ve Sadiku antrenmana katılmadı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 13:54 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 13:54
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Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Hes Kablo Kayserispor müsabakasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Julian Jeanvier, Danny Drinkwater ve Loret Sadiku'nun antrenmana katılmadığı, Tarkan Serbest'in ise koşu yaptığı öğrenildi.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve Rize'ye hareket edecek.

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