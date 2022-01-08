Kasımpaşa 3 puanı 3 golle aldı

8 Ocak 2022 Cumartesi 18:10 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 18:12

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, kendi sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Valentin Eysseric, 6. dakikada Umut Bozok ve 50. dakikada Michal Travnik kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise 75. dakikada Onur Ergün'den geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 18'e yükseltti. Hatayspor ise 32 puanda kaldı.

Ligin 21. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta içe doğru kat eden Ben Ouannes, pasını ceza yayı üstündeki Eysseric'e verdi. Eysseric'in gelişine bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

6'ncı dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Sackey'den topu kapan Eysseric, pasını Umut Bozok'a verdi. Umut'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

19'uncu dakikada Diouf'un kafayla indirdiği top sonrasında sağ çaprazda topla buluşan Kamara'nın şutunda top auta gitti.

45+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Ahmet Engin ortasını yaptı. Hatayspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkardı. Sağdan gelişen atakta oluşan karambolde topu önünde bulan Travnik'in penaltı noktasından yerden şutunda, top ağlara gitti: 3-0.

67. dakikada altı pasın sağında topla buluşan Kamara'nın arka direğe kaldırdığı topa iyi yükselen Muhammed Mert'in kafa vuruşunda, Hadergjonaj meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı.

75. dakikada Atakaş Hatayspor farkı 2'ye indirdi. Soldan Saint-Louis'in yerden ortasında topu kontrol eden Onur Ergün, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı kalecinin solundan yan filelerle buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (90+1 Feyzi Yıldırım), Ahmet Engin, Hajradinovic, Eysseric (Dk. 35 Travnik), Ouanes (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Umut Bozok

ATAKAŞ HATAYSPOR: Abdullah Yiğiter, Sadık Baş, Fatih Kurucuk, Falette (Dk. 46 Burak Öksüz), Bülent Cevahir (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kamara, Sackey (Dk. 46 Onur Ergün), Saint-Louis, Lobjanidze (Dk. 88 Bertuğ Yıldırım), Diouf, Muhammed Mert (Dk. 69 Boudjemaa)

GOLLER: Dk. 1 Eysseric, Dk. 6 Umut Bozok, Dk. 50 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 75 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR: Dk. 75 Travnik, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Kasımpaşa)