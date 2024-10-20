Kasımpaşa 4 maç sonra kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gain Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa, 2. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in golüyle öne geçti. Josip Brekalo, 34. dakikada farkı 2'ye çıkardı.
Alanyaspor, 66. dakikada Sergio Cordova ile maçın skorunu belirledi.
Alanyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, ligde 4 maç aranın ardından kazandı ve 11 puana yükseldi.
Üst üste ikinci yenilgisini alan Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ile sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.