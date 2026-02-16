İSTANBUL 18°C / 12°C
Spor

Kasımpaşa 8 maç sonra galip geldi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 8 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

HABER MERKEZİ16 Şubat 2026 Pazartesi 22:08 - Güncelleme:
Kasımpaşa 8 maç sonra galip geldi
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 3-2 kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, devre arasında kadroya katılan isimlerden geldi. 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci fileleri havalandırdı.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise dakika 80'de Filip Mladenovic ile 90+2. dakikada Ahmed Traore attı.

Mücadelenin 34. dakikasında sarı kart gören Claudio Winck, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 8 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 19'a yükseltirken, Fatih Karagümrük 12 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanına gidecek; Fatih Karagümrük ise Samsunspor'u konuk edecek.

