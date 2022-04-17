Kasımpaşa, Adana Demirspor'u 4 golle devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 4-0'lık skorla kazandı.

İstanbul ekibi, 11. dakikada Doğucan Haspolat ile öne geçti. 45. dakikada Jackson Muleka skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Kasımpaşa, 54. dakikada Florent Hadergjonaj ile bir penaltı atışından yararlanamadı. İstanbul temsilcisinde 63'te ise sahneye bir kez daha Jackson Muleka çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Maçın skorunu ise 73. dakikada penaltıdan Umut Bozok belirledi. 4-0!

MULEKA'DAN 9 MAÇTA 9 GOL

Kasımpaşa'nın devre arasında kadrosuna kattığı Muleka, bu maçtaki golleriyle, 9 maçta 9 gole ulaştı. 22 yaşındaki futbolcunun, 2 de asisti var.

BALOTELLI TRABZON MAÇINDA YOK

Öte yandan Adana Demirspor'da Mario Balotelli, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İtalyan yıldız, gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, bir maç aradan sonra galip geldi ve puanını 44'e çıkardı. Adana Demirspor ise 3 maç aradan sonra kaybetti ve 52 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Adana Demirspor ise kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Tunay Torun'un ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Muric'ten döndü. Fall'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Tunay Torun'un sağdan ortasında, Donk'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top Rassoul'dan döndü. Donk'un bir kez daha tamamlamak istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğucan Haspolat'ın vuruşunda top tekrar Rassoul'dan döndü. Oluşan karambolde topu tekrar önünde bulan Doğucan, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27. dakikada Balotelli'nin ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta topla buluşan Muleka, pasını sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Hadergjonaj'a verdi. Bu oyuncu topu tekrar Muleka ile buluşturdu. Muleka'nın ceza sahası içinde bekletmeden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

45+3. dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Balotelli ile girdiği ikili mücadelede Doğucan Haspolat yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, Balotelli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Fall, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten hemen sonra Belhanda'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

54. dakikada topun başına geçen Hadergjonaj'ın vuruşunda sağına uzanan kaleci Muric, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

63. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 3'e çıkardı. Fall'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-0.

72. dakikada Kasımpaşa ikinci kez penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Mustafa Kapı ile girdiği ikili mücadelede Eysseric'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

Kasımpaşa, müsabakayı 4-0 kazandı.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Dk. 18 Spajic), Evren Eren Elmalı, Mortadha (Dk. 67 Eysseric), Doğucan Haspolat (Dk. 67 Umut Bozok), Tunay Torun (Dk. 57 Aabid), Fall, Hajradinovic, Muleka

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydin, Rassoul (Dk. 46 Assombalonga), Stambouli (Dk. 72 Djokovic), Gökhan İnler (Dk. 46 Alper Uludağ), Yunus Akgün, Belhanda (Dk. 72 Mustafa Kapı), Vargas (Dk. 60 Akintola), Balotelli

GOLLER: Dk. 11 Doğucan Haspolat, Dk. 45+1 ve 63 Muleka, Dk. 73 Umut Bozok (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

KIRMIZI KART: Dk. 45+3 Balotelli (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dk. 23 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 29 Rassoul (Adana Demirspor)