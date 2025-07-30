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Spor

Kasımpaşa, Andri Fannar Baldursson transferini duyurdu

Kasımpaşa, İzlandalı futbolcu Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:05 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Andri Fannar Baldursson transferini duyurdu
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Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak Bologna'da forma giyen İzlandalı orta saha oyuncusu Andri Fannar Baldursson'u kadrosuna kattı. Konuyla ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Andri Fannar Baldursson, sağlık kontrollerin ardından tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Baldursson'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İsveç ekibi Elfsborg'ta geçirirken, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 7, İsveç Kupası'nda da 1 olmak üzere toplamda 8 maçta forma giyerken, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Baldursson, tek asistini Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı yaptı.

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