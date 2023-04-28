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Spor

Kasımpaşa, Ankaragücü'ne konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 32.haftasında Kasımpaşa, Ankaragücü'nü konuk edecek.

AA28 Nisan 2023 Cuma 10:38 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Ankaragücü'ne konuk oluyor
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Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Selçuk İnan'ın ardından Kemal Özdeş'i göreve getiren lacivert-beyazlı takım, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken, ardından 3 karşılaşmada 1 puan aldı.

Geride kalan 30 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi, topladığı 33 puanla ligde 14. sırada bulunuyor.

Yukatel Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kartla Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyemeyen Djilobodji, PFDK'nın verdiği 2 maçlık ceza nedeniyle MKE Ankaragücü önünde de takımını yalnız bırakacak.

Lacivert-beyazlı ekipte Hajradinovic ve Bahoken sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda 34. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

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