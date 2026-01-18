Kasımpaşa-Antalyaspor maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, Antalyaspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın başında 4. maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu, henüz galibiyetle tanışamadı. Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Sami Uğurlu ise kupada Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da 16 puana ulaşırken; Kasımpaşa 14, Antalyaspor ise 15. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ OYNADI

Kasımpaşa'da yeni transferler İrfan Can Kahveci ve Kerem Demirbay, Antalyaspor maçında ilk 11'de başladı.

Lacivert-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can, ilk kez Kasımpaşa formasıyla görev yaptı. Eyüpspor'dan ayrılan Kerem Demirbay da lacivert-beyazlı formayı Antalyaspor karşılaşmasında ilk kez giydi.

İrfan Can Kahveci, 62. dakikada yerini Ali Yavuz Kol'a bıraktı. Kerem Demirbay ise 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan, mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cenk Tosun ile Kamil Ahmet Çörekçi, teknik direktör Emre Belözoğlu'dan şans bekledi.

Cenk Tosun, 88. dakikada Mortadha Ben Ouanes'in yerine oyuna dahil oldu. Kamil Ahmet ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Kasımpaşa'da ara transferde takıma katılan Rodrigo Becao ise karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

VINCENZO MONTELLA MAÇI TAKİP ETTİ

Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor müsabakasını, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden izledi.

Montella, karşılaşma öncesinde Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ile bir süre sohbet etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte Winck'in kafa vuruşunda kale önünde savunma topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

39. dakikada Kerem Demirbay'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Diabate'nin ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Cuesta, topun ağlarla buluşmasını engelledi. Kaleciden dönen meşin yuvarlağı bir kez daha sol çaprazda tamamlamak isteyen Diabate'nin şutunda Antalyaspor savunması topu kornere gönderdi.

43. dakikada sağ kanattan Ben Ouanes'in ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Diabate'nin uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Ballet'in pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan Saric'in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

68. dakikada sol kanatta son çizgiden Samet Karakoç'un kale önüne çevirdiği topa Van de Streek'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, açıyı kapatarak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

84. dakikada sol kanattan Ali Yavuz Kol'un kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Gueye'nin kafa vuruşunda top kaleci Cuesta'da kaldı.

86. dakikada sağ kanattan gelişen atakta çaprazda topla buluşan Ben Ouanes'in geriye çıkardığı pasa Cem Üstündağ'ın yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

Mücadele, golsüz beraberlikle tamamlandı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Arous, Frimpong, Baldursson (Dk. 62 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay, Ben Ouanes (Dk. 88 Cenk Tosun), Diabate (Dk. 81 Fall), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 62 Gueye)

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Ceesay, Soner Dikmen (Dk. 59 Safuri), Abdülkadir Ömür (Dk. 23 Ballet), Saric (Dk. 88 Boli), Storm (Dk. 58 Samet Karakoç), Van de Streek

Sarı kartlar: Dk. 4 Baldursson, Dk. 38 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 48 Ceesay (Hesap.com Antalyaspor)