İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa, Antalyaspor'u ağırlayacak
Spor

Kasımpaşa, Antalyaspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

AA17 Ocak 2026 Cumartesi 10:38 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Antalyaspor'u ağırlayacak
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk yarısında 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 15 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 4 maçta 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşarken söz konusu süreçte 1 gol kaydetti.

Kasımpaşa'da devre arasında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi durumunda ilk kez yeni takımlarının formasını giyecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.