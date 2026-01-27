İSTANBUL 16°C / 8°C
Kasımpaşa, Attila Szalai ayrılığını duyurdu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 28 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Attila Szalai ile yolların ayrıldığını duyurdu.

27 Ocak 2026 Salı 14:13
Kasımpaşa, Attila Szalai ayrılığını duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sezon başında kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta forma giydi.

