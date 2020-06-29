29 Haziran 2020 Pazartesi 22:59 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 22:59

Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 2-0'lık skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya üstünlüğü getiren golü, 17. dakikada Fode Koita kaydetti. Ligde 8. golünü atan Ginali oyuncu, 12 sezonluk futbol kariyerinde en çok gol attığı sezona ulaştı. Deplasman ekibinde 90+4. dakikada sahneye çıkan Ndongala, attığı golle skoru belirledi.

Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan ve kulüp rekorunu egale eden Kasımpaşa, 35 puana yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek büyük ölçüde rahatladı. Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı ve düşme korkusunu daha da yakından hissetmeye başladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

BASIN MENSUPLARI STADA GİREMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonunun talimatı gereği karşılaşmadan iki gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptıran basın mensupları, sonuçların maç saatine kadar çıkmaması nedeniyle stada alınmadı.

Karşılaşmayı, sadece TFF 1. Lig'de cumartesi günü oynanan Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da akredite olmuş gazeteciler takip edebildi.