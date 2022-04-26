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Spor

Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanında 9 yıl sonra kazandı

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Beşiktaş'ı 9 yıl aranın ardından mağlup etmeyi başardı.

IHA26 Nisan 2022 Salı 00:39 - Güncelleme:
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Kasımpaşa, konuk olduğu Beşiktaş'ı 9 yıl sonra deplasmanda mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk oldu. Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna kattığı ve son haftalarda yıldızlaşan Jackson Muleka'nın 2, Ben Ouanes'in 1 golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlılar, Beşiktaş deplasmanında en son 2012-2013 sezonunda 3-1 galip ayrılmıştı.

LİGDE SON 7 HAFTADA 6 GALİBİYET

Lacivert-beyazlılar Süper Lig'in son 7 haftasında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 47 puanla 11. sırada yer aldı. Kasımpaşa, söz konusu maçlarda Göztepe, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Beşiktaş'ı mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırırken Haliç derbisinde ezeli rakibi Karagümrük'e boyun eğerek bu maçtan puansız ayrılmıştı.

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