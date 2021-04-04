04 Nisan 2021 Pazar 21:19 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 21:19

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik patron Sergen Yalçın'ın maçın hakemi Halil Umut Meler'e gösterdiği tepki dikkat çekti. 57'de sarı kart gören Aytaç Kara'nın 60'da Necip Uysal'a yaptığı faul sonrası Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet, ikinci sarıdan kırmızı kart bekledi. Halil Umut Meler, karta gerek görmezken Kasımpaşa'nın hocası Şenol Can, 66'da Aytaç'ı kenara aldı, Bistrovic'i oyuna sürdü.

Bu değişikliğin ardından Sergen Yalçın maçın hakemi Halil Umut Meler'e "Senin yapamadığını onlar yaptı!" diye seslendi.

HALİL UMUT MELER'İ İSTEMEMİŞTİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştirmiş ve 'bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' demişti. Bu açıklamanın sonrasında Siyah Beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması Beşiktaş camiasında çok büyük tepkilere yol açmıştı.

MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.