Kasımpaşa Denizli'den 3 puanla dönüyor
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Konuk ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin tek golü 67. dakikada geldi. Haris Hajradinovic'in golüyle Kasımpaşa deplasmanda 1-0 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İstanbul ekibi Denizli deplasmanında 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonucun ardından Yukatel Denizlispor 8 puanda kalırken Kasımpaşa ise üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve bu sonuçla puanını 7 yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.