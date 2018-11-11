Kasımpaşa deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.
Kasımpaşa, 22. dakikada Trezeguet'in asisti ve Mbaye Diagne'nin golüyle öne geçti. Bursaspor, 26. dakikada Ertuğrul Ersoy'un golüyle skoru eşitledi.
1-1 biten ilk yarının ardından Kasımpaşa, 48. dakikada Trezeguet'in frikik golüyle maçı kazanan taraf oldu.
Mbaye Diagne, böylece ligde oynadığı 12 maçta 12 gol ve 2 asist rakamlarına ulaşmış oldu.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 22 puana yükseldi. Bursaspor ise 13 puanda kaldı.
Kasımpaşa, gelecek hafta sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bursaspor ise Akhisarspor'a konuk olacak.
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