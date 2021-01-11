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Spor

Kasımpaşa Derrick Luckassen transfer etti

Kasımpaşa, PSV Eindhoven forması giyen Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 12:14
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, PSV Eindhoven'ın 25 yaşındaki Hollandalı stoperi Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Lacivert beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Luckassen transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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