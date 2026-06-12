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Spor

Kasımpaşa, Emirhan Boz'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, U21 Milli Takımı'nda da görev alan Emirhan Boz'u transfer ettiğini açıkladı.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 15:31 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Emirhan Boz'u kadrosuna kattı
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Kasımpaşa Kulübü, son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor'da forma giyen Emirhan Boz'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ayvalıkgücü Belediyespor forması giyen ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda da görev alan Emirhan Boz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Emirhan Boz'a Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

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