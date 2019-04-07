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Kasımpaşa evinde Erzurumspor'u devirdi

Kasımpaşa, sahasında ağırladığı Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti ve rakibini ateş hattında bıraktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa, 2-1'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 29. dakikada Koita'nın bireysel çabası ve şık vuruşuyla öne geçti. Eski Kasımpaşalı Samuel Eduok, 61. dakikada Erzurumspor için eşitlik golünü attı. Bir kez daha sahneye çıkan Koita, 76. dakikada Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi.

8 haftalık galibiyet hasretinin ardından Kasımpaşa, 2 maçlık mini bir galibiyet serisi yakalayarak puanını 37'ye yükseltti. Bu sezon deplasmanlarda hiç kazanamayan Erzurumspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı ve 22 puanda kaldı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Erzurumspor ise sahasında Akhisarspor ile kritik bir maça çıkacak.

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