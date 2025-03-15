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Spor

Kasımpaşa evinde hata yapmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, sahasında Sami Uğurlu'nun takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Haber Merkezi15 Mart 2025 Cumartesi 18:10 - Güncelleme:
Kasımpaşa evinde hata yapmadı
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Süper Lig'in 28. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa, sahasında Sami Uğurlu'nun takımı Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, 30. dakikada Mamadou Fall ile öne geçti. İstanbul ekibi, 36. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle 2-0'ı buldu. Alanyaspor, 38. dakikada Tonny Vilhena ile farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa, 78. dakikada Can Keleş'in attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında elle oynama olduğunu işaret ederek bu golü iptal etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde dört maç sonra galibiyet aldı. Alanyaspor, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

Kasımpaşa, bu galibiyetle ligde 35 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşıya gelecek. Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.

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