Kasımpaşa, Eyüpspor karşısında 3 puan peşinde

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Ligde alt sıraları ilgilendiren müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak.
Süper Lig'deki 25 maçta 4 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, topladığı 21 puanla 16. sırada yer aldı.
Sezondaki 25 mücadelede 5 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor ise 22 puanla haftaya 15. basamakta giriş yaptı.
Eyüpspor, sezonun ilk yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yendi.