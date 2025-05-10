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Spor

Kasımpaşa, Eyüpspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'in 35. haftasında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ile Burak Yılmaz'ın takımı Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Haber Merkezi10 Mayıs 2025 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Eyüpspor'u 3 golle geçti
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Süper Lig'in 35. haftasında Arda Turan'ın takımı Eyüpspor ile Burak Yılmaz'ın takımı Kasımpaşa, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren ilk iki golü Nuno Da Costa attı. Costa, 38 ve 65. dakikalarda fileleri havalandırdı. Kasımpaşa'nın diğer golü 90+1'de Can Keleş'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde bir hafta aranın ardından kazandı. Eyüpspor, ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

Kasımpaşa, bu galibiyetle birlikte 46 puana yükseldi. Eyüpspor, 50 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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