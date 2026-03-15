  • Kasımpaşa, Eyüpspor'u tek golle mağlup etti
Kasımpaşa, Eyüpspor'u tek golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanarak kümede kalma yolunda kritik bir 3 puan aldı.

15 Mart 2026 Pazar 18:11
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçında kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti golü 33. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa ligde üç hafta sonra kazanarak kritik bir galibiyetin altına imza attı.

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 24'e yükseltti. Eyüpspor 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kasımpaşa'da sarı kart gören ve cezalı duruma düşen İrfan Can Kahveci, Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

