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Kasımpaşa fark yaparak turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Kasımpaşa, Menemen Belediyespor'u 4-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 yenen Kasımpaşa, rövanşta da 4-1 kazandı ve son 16 turuna adını yazdırdı.
 
Kasımpaşa'ya farklı galibiyeti getiren golleri 27 ve 38. dakikalarda Ethem Erboğa, 34'te Koita ve 71'de Edouk kaydetti. Menemen Belediyespor'un tek golü ise 84. dakikada Serhat Baştan'dan geldi.
 
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırırken Menemen Belediyespor kupaya veda etti.

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