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Spor

Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında

Süper Lig'in 24. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 22 karşılaşmada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 31 puanla 8. basamakta yer alıyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise 22 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 54 puanla 2. sırada bulunuyor.

BURAK YILMAZ, KULÜBEDE OLAMAYACAK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kırmızı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımın başında yer alamayacak.

Burak Yılmaz, ligde geçen hafta yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

AYTAÇ KARA SARI KART CEZALISI

Kasımpaşa'da Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart cezalısı Aytaç Kara'nın dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin 23. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan müsabakada sarı kart gören tecrübeli orta saha, cezalı duruma düşerek Fenerbahçe maçında formasından uzak kalacak.

CEZA SINIRINDAKİLER

Kasımpaşa'da altı oyuncu, Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligde üçer sarı kartı bulunan Nicholas Opoku, Sadık Çiftpınar, Haris Hajradinovic, Gökhan Gül, Yasin Özcan ve Cafu, sarı-lacivertliler karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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