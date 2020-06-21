21 Haziran 2020 Pazar 13:13 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 13:13

Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma bugün saat 18:30'da başlayacak ve hakem Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunurken Kasımpaşa ise 29 puana sahip.

EKSİKLER

Kasımpaşa cephesinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu cezası nedeniyle kadroda yok. Serdar Aziz ise sakatlığı düzelmediği için kadroda tutuluyor. Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci ise ceza sınırında bulunan isimler.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Jailson, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Deniz, Vedat