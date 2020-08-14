İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2020 Cuma / 24 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3839
  • EURO
    8,7404
  • ALTIN
    461.395
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Deniz Türüç ve Harun Tekin'i istedi
Spor

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Deniz Türüç ve Harun Tekin'i istedi

Gelecek sezon iddialı takım kurmak isteyen Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Deniz Türüç'ü kiralık, Harun Tekin'i ise bonservisiyle almak için teklifte bulundu.

14 Ağustos 2020 Cuma 18:40 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 18:43
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe'den iki futbolcu için devreye girdi.

TRT Spor'un haberine göre; Kasımpaşa'nın hedefinde Deniz Türüç ve Harun Tekin var. Deniz için sarı lacivertlilere resmi teklif yapıldığı bildirilirken bonservis bilgisi paylaşılmadı

Geçen sezon Kayserispor'dan 2.5 milyon euro bedelle alınan Deniz Türüç, Süper Lig'de 26 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

FATİH YERİNE HARUN

Fatih Öztürk ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Kasımpaşa, kaleci transferi için de Fenerbahçe'den Harun Tekin'i transfer etmek için görüşmelere başladı. 31 yaşındaki Harun Tekin için Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında ilk temasın kurulduğu aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.