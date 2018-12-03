Kasımpaşa Fenerbahçe'yi 11 maçtır yenemiyor! İşte muhtemel 11'ler

Lig tarihindeki en kötü sezonunu geçiren, 13 haftada 13 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada yer alan Fenerbahçe, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalmayı garantilemişti.

Konuk edeceği ligin 2. sırasında bulunan Kasımpaşa'nın 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Roberto Soldado ve Jailson Marques Siqueira ile sakatlıkları bulunan Alper Potuk, Andre Ayew ile Tolga Ciğerci bu maçta görev alamayacak.

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Diagne'nin gerisinde kaldı

Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyuyor.

Geride kalan 13 haftada sadece 12 gol atabilen Fenerbahçe, bu akşam karşılaşacağı Kasımpaşa'nın santrforu 14 golün sahibi Mbaye Diagne'nin gerisinde kaldı.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 20 resmi maçın hiçbirinde 2'nin üzerinde gol atamamasıyla da dikkati çekti.

3 oyuncu sarı kart sınırında

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer sarı kart gören İslam Slimani, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri durumunda ligin 15. haftasındaki Akhisarspor maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden Fenerbahçe ise 13 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kadroda 3 eksik

Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Loret Sadiku ile sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita ise teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alacak.

Mustafa Denizli eski takımına karşı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu akşam eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi 4 sezonluk aranın ardından lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Öte yandan, lacivert-beyazlı futbolcu Özgür Çek de bu akşamki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

31. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde 31. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 30 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 73 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kadıköy'de 4-2, deplasmanda da 4-1'lik skorlarla kazandı.

Kasımpaşa 11 maçtır kazanamıyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 11 maçtan 10'unu yitirdi, birinde berabere kaldı.

En farklı skorlar

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 30 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

Kasımpaşa, 14 maçta gol atamadı

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 30 maçın 14'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 16 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, M.Topal, Eljif, Barış, Benzia, Valbuena, Frey

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Josue Sa, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Eduok, Diagne