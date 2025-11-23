İSTANBUL 18°C / 9°C
Spor

Kasımpaşa galibiyet hasretine Alanya deplasmanında son verdi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi 5 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

23 Kasım 2025 Pazar 19:07
Kasımpaşa galibiyet hasretine Alanya deplasmanında son verdi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Alanyaspor'un golünü, 45+2. dakikada Hwang Ui-jo kaydetti. İlk yarı, ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 52. dakikalarda Pape Habib Gueye kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 5 maç sonra kazanan ve ligde 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 13'e yükseltti ve 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Alanyaspor ise 15 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa, Başakşehir'i konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

