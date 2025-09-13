İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kasımpaşa galibiyetle tanıştı

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'Lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

HABER MERKEZİ13 Eylül 2025 Cumartesi 19:37 - Güncelleme:
Kasımpaşa galibiyetle tanıştı
ABONE OL

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'Lık skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, 31. dakikada Muhammed Kadıoğlu'nun ters vuruşu sonrası gelen golle galibiyete ulaştı.

Öte yandan Kasımpaşa'da Habib Gueye, 76. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa bu sezon hem ilk kez kazandı, hem de ilk kez puanla tanıştı. Marcel Licka'nın başında olduğu Fatih Karagümrük ise dördüncü lig maçında, üçüncü kez kaybetti ve 3 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, Başakşehir'i ağırlayacak. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.