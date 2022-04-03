Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 90+7'de yıktı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK'yı 90+7'nci dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip, 35'inci dakikada Dijilobodji'nin golüyle öne geçti. Bu gole 41'inci dakikada Muleka cevap verdi. Mücadelenin 90+7'nci dakikasında Hadergjonaj penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-1.

Kasımpaşa'da Hajradinovic, Gaziantep FK'da ise Dijilobodji gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada Sagal'ın soldan ortasında penaltı noktası civarında yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

22. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Yarı alana yakın bir bölgede Doğan Erdoğan, Hajradinovic ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Hajradinovic'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

35. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağdan Furkan Soyalp'in kullandığı kornerde ceza sahasında Figueiredo'nun kafayla ön direğe doğru çevirdiği topa Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağdan Hadergjonaj'ın ortasında penaltı noktası civarından Umut Bozok'un gelişine şutunda top, kaleci Günay Güvenç'ten sekti. Altıpas üzerinde boşta kalan topa rakibinden önce müdahale eden Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada sağ kanatta topla buluşan Eyyseric, ceza sahasına hareketlenen Muleka'ya ortaladı. Bu futbolcunun ön direkte uçarak yaptığı kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

65. dakikada Gaziantep FK faul kazanırken, bu sırada sahadaki oyuncular da birbirleriyle tartıştı. Kasımpaşa yedek kulübesinin tartışmaya dahil olması sonrasında Djilobodji ile Serkan Reçber arasındaki diyaloğun ardından Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Djilobodji'ye direkt kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada soldan kazanılan korner atışında Mabil ceza sahası içi arka direğine ortaladı. Bu noktada topla buluşan Tarkan düzeltip sert vurdu ancak top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

87. dakikada Mabil'in soldan kullandığı korner atışında savunmanın arasından yükselen Spajic kafayı vurdu ancak savunma son anda topu çizgiden çıkardı.

90+4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Fall'ın ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde Halil İbrahim Pehlivan'ın eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ve kaleci Günay'ı farklı köşelere göndererek takımını öne geçiren isim oldu. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aabid (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Spajic, Ouannes (Dk. 80 Mabil), Tarkan Serbest, Muleka, Hajradinovic, Eysseric, Ahmet Engin (Dk. 68 Eren Elmalı), Umut Bozok (Dk. 59 Fall)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 61 Maxim), Recep Niyaz (Dk. 61 Messaoudi), Kitsiou, Doğan Erdoğan, Sagal (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Figueiredo (Dk. 84 Vetrih), Muhammet Demir

Goller: Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 41 Muleka, Dk. 90+7 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 22 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 65 Djilobodji (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Tarkan Serbest, Dk. 61 Eysseric (Kasımpaşa), Dk. 24 Caulker, Dk. 65 Kitsiou, Dk. 68 Messaoudi (Gaziantep FK)