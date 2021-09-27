Kasımpaşa, geriden geldi 1 puanı kaptı

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan İttifak Holding Konyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada konuk takım öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde arka direğe hareketlenen Ahmed Hassan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
21. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Abdülkerim Bardakcı'nın kendi yarı alanından uzun oynadığı topa hareketlenen Serdar Gürler, savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı önde yakalayan tecrübeli futbolcu, ceza sahası önünde sol çaprazda yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
28. dakikada Eysseric'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda kaleci Sehic soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
29. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Travnik, bir rakibinden sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutla fileleri havalandırdı: 1-2.
34. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Sehic, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi.
Devre arasına Konya temsilcisi 2-1 önde girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
62. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda Travnik'in son anda içeri çevirdiği topa ön direkte Umut Bozok hareketlendi. Lacivert-beyazlı futbolcu, Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi.
63. dakikada penaltıyı kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlak ile Sehic'i farklı köşelere gönderdi: 2-2.
87. dakikada Umut Bozok'un ara pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Selahattin Altay
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest, Donk, Hadergjonaj, Travnik (Dk. 90+3 Brecka), Sadiku, Eysseric, Hajradinovic (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Ahmet Emin Engin), Umut Bozok
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 71 Mpoku), Hadziahmetovic, Endri Çekiçi (Dk. 61 Rahmanovic), Serdar Gürler (Dk. 90+3 Adil Demirbağ), Bytyqi, Ahmed Hassan (Dk. 61 Cikalleshi)
Goller: Dk. 18 Ahmed Hassan, Dk. 21 Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 29 Travnik, Dk. 63 Umut Bozok (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 16 Eysseric, Dk. 51 Umut Bozok, Dk. 83 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 65 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)