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Spor

Kasımpaşa, Gilbert Koomson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Kasımpaşa, Norveç'in Brann takımından Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson'u transfer ettiğini açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:54 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:54
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Süper Lig takımlarından Kasımpaşa transfer çalışmalarını sürdürüyor. Lacivert beyazlılar, Norveç'in Brann takımında forma giyen Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden Koomson'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Norveç ligi ekiplerinden SK Brann takımının formasını giyen 26 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Gilbert Koomson, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

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