Kasımpaşa, Göztepe'ye konuk olacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Göztepe ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak müsabaka 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde oynadığı 28 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 27 puanla 14. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, son 7 haftada topladığı 11 puanla düşme hattından çıkmayı başardı.

Kasımpaşa'da Emre Taşdemir'in sakatlığı devam ediyor. Kayserispor mücadelesinin son dakikalarında direkt kırmızı kart gören Cafu'ya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç ceza verildi. Yarınki maçta forma giyemeyecek Portekizli oyuncu, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Corendon Alanyaspor mücadelesinde de kadrodaki yerini alamayacak.

Lacivert-beyazlı ekipte Cenk Tosun, Kamil Ahmet Çörekçi, Pape Habib Gueye ve Rodrigo Becao ise kart sınırındaki oyuncular. Bu isimler, yarın Göztepe karşısında kart görmeleri durumunda Alanyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

İki takımın ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadelesini Göztepe 2-0'lık galibiyetle tamamlamıştı.