Kasımpaşa, Göztepe'yi 3-2 ile geçti

5 Mart 2022 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 18:19

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 48. dakikalarda Jackson Muleka ile 79. dakikada Umut Bozok kaydetti. Göztepe'nin sayıları ise 7. dakikada Franco Di Santo ve 81. dakikada Cherif Ndiaye'den geldi.

Bu sonucun ardından 4 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, 32 puanla 14. sırada yer aldı. Üst üste 5. kez yenilen Göztepe, 27 puanla 17. sırada yer buldu.

Kasımpaşa, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Göztepe ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

MULEKA'DAN HARİKA PERFORMANS

Kasımpaşa'nın hücum oyuncusu Jackson Muleka, mücadelede attığı 2 golün yanı sıra Umut Bozok'un ağları sarstığı pozisyonda asisti yapan isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasında Obinna'ya yaptığı baskının ardından topu kapan Hajradinovic'in güzel pasıyla hareketlenen Muleka'nın sağ çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp filelerle buluştu: 1-0.

7. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Kasımpaşalı oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu kapan Cherif Ndiaye meşin yuvarlağı Di Santo'ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1. Golden sonra Cherif Ndiaye'nin Evren Eren Elmalı'ya faul yapma ihtimali nedeniyle pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Atilla Karaoğlan gol kararını değiştirmedi.

30. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası dışında meşin yuvarlağa sahip olan Tannane'nin şutunda top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

43. dakikada Donk'un verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Fall'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48'inci dakikada konuk Kasımpaşa tekrar üstünlüğü yakaladı. Muleka, sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girip İrfan Can'ı avladı: 1-2.

75'inci dakikada rakiplerinden sıyrılarak sol köşeye sert bir vuruş yapan Umut'un şutunda kaleci İrfan Can topu yumruklayarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Muleka'nın çektiği şut savunmadan döndü. Seken topu kontrol eden Muleka, Umut'a pas verdi. Umut'un uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

81'inci dakikada Göztepe farkı 1'e indiren golü buldu. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in çizgiye inerek kale önüne çevirdiği topa dokunan Ndiaye, topu filelere gönderdi: 2-3.

83'üncü dakikada Eren'in ortasında sol çaprazda topla buluşan Ahmet, şutunu attı. Kaleci İrfan Can iki hamlede topu kontrol etti.

86'ncı dakikada Arslanagic'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, topu kalecinin solundan kaleye gönderdi. Ancak meşin yuvarlak sol direk dibinden oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Bilal Gölen

GÖZTEPE: İrfan Can - Kerim, Arslanagic, Atınç (Dk. 79 Soner), Angel, Obinna, Aytaç (Dk. 79 Yalçın), Tannane (Dk. 73 Jahovic), Di Santo (Dk. 46 Halil), Moubandje (Dk. 79 Berkan), Ndiaye

KASIMPAŞA: Ertuğrul - Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Doğucan, Fall (Dk. 66 Umut), Hajradinovic (Dk. 90 Spajic), Eysseric (Dk. 90+3 Aaabid), Ouannes, Muleka (Dk. 80 Ahmet)

GOLLER: Dk. 7 Di Santo, Dk. 81 Ndiaye (Göztepe) - Dk. 5 - Dk. 48 Muleka, Dk. 79 Umut (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Aytaç, Angel, Soner (Göztepe) - Muleka, Ertuğrul, Tarkan (Kasımpaşa)