Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile nikah tazeledi

Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz" denildi.

2019 yılından beri Kasımpaşa'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu bu süreçte 246 maça çıktı ve 33 gol sevinci yaşadı.