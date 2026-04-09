  • Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile nikah tazeledi
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile nikah tazeledi

Süper Lig ekibi Kasımpaşa 32 yaşındaki deneyimli futbolcu Haris Hajradinovic ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

IHA9 Nisan 2026 Perşembe 17:12
Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz" denildi.

2019 yılından beri Kasımpaşa'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu bu süreçte 246 maça çıktı ve 33 gol sevinci yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

''Bakar mısın'' dedi, koparıp kaçtı! Hırsızlığı kadar çabuk enselendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
