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Kasımpaşa, İbrahim Üzülmez'i resmen duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yarın teknik direktör İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşme imzalanacağını duyurdu.

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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığımız İbrahim Üzülmez ile 1 Haziran 2019 Cumartesi günü saat 12.00'de Kemerburgaz Tesislerimizde imza töreni düzenlenecektir." ifadeleri yer aldı.

Gençlerbirliği Kulübü, dün İbrahim Üzülmez ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. 2018-19 sezonunda Gençlerbirliği ile 10 maça çıkan 45 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. 

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