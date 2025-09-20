Kasımpaşa ile Fenerbahçe, 45. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle 2. sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 12. sırada bulunuyor. Hafta içi erteleme müsabakasında evinde Corendon Alanyaspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanarak yeniden galibiyet serisi hedefliyor. Sezona mağlubiyet serisiyle başlayan Shota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise 4 puanı son 2 haftada elde etti.

LİGDE 45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 kez sahadan galip ayrılırken, lacivert-beyazlılar ise 4 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe rakip filelere 111 gol gönderirken, Kasımpaşa da 39 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım geçtiğimi sezon 2'si Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez karşılaştı ve Fenerbahçe bu müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE SON 12 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya karşı rekabette büyük bir üstünlüğü bulunurken, son yıllarda resmi maçlarda galibiyet serisi elde etti. Sarı-lacivertliler, 10'u lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 12 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 21 Haziran 2020'de sahasında 2-0 mağlup etti.

FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skor 2022-2023 sezonunda 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 ile 2022-2023 sezonlarında 5-1'lik galibiyete imza attı. 2010-2011 sezonunda 6-2'lik skorla Fenerbahçe'nin kazandığı mücadele de en gollü maçlardan biri oldu.

SARI-LACİVERTLİLER KASIMPAŞA'DA GOL YEMİYOR

Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'da oynadığı müsabakalarda başarılı savunması dikkat çekiyor. Kanarya, 1'i Türkiye Kupası, 5'i ligde olmak üzere son rakibinin sahasında 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı. Bu süreçte oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, 18 kez gol sevinci yaşarken, ev sahibi 1 gol atabildi.

YENİ TRANSFERLER KADROYA DÖNÜYOR

Corendon Alanyaspor maçında statü gereği forma giyemeyen Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson, teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olacak. Bu isimlerden Nene, 2 maçta süre alırken, Kerem ve Ederson, Trabzonspor karşısında 11'de başladı. Marco Asensio ise söz konusu mücadelenin 2. yarısında şans buldu.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi Batuhan Kolak olacak.