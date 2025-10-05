Kasımpaşa ile Konyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Kasımpaşa atağında Winck'in sağ taraftan yerden ortasında uzak köşede topla buluşan Szalai, pasını hemen gerideki takım arkadaşı Ben Ouanes'e çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda savunmada Uğurcan'a da çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Diabate'nin sağ taraftan ortasında Gueye'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yakın köşeden dışarı çıktı.

65. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda uzak köşede bulunan Attila Szalai'nin içeri çevirdiği topta Opoku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.

72. dakikada Ali Yavuz'un sol taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un, Gueye ve Diabate ile paslaştıktan sonra pasını Winck'e çıkardı. Bu oyuncunun kale önünde müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

76. dakikada Winck'in sağ çaprazdan kale alanına yaptığı ortada Konyaspor savunmasında Adil'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direk dibinden son anda kornere çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Akıncık

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Owusu, Diabate (Dk. 80 Fall), Baldursson, Cem Üstündağ (Dk. 67 Ali Yavuz Kol), Ben Ouanes, Gueye, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 84 Atakan Müjde)

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı (Dk. 58 Calusic), Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 58 Ştefanescu), Pedrinho (Dk. 84 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 89 Ufuk Akyol), Muleka (Dk. 89 Kaan Akyazı), Umut Nayir

Goller: Dk. 22 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 72 Winck (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Uğurcan Yazğılı, Dk. 35 Muleka, Dk. 88 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 90+3 Calusic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 61 Gueye, Dk. 82 Opoku (Kasımpaşa)