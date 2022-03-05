Kasımpaşa, İzmir'de galibiyet hasretini bitirdi

AA 5 Mart 2022 Cumartesi 19:37 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 19:37

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Kasımpaşa, ligde 4 maç aradan sonra galip geldi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada maçın başında Jackson Muleka'nın golüne Franco Di Santo ile cevap veren Göztepe, ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci devrenin başında Muleka ile bir kez daha öne geçen Kasımpaşa, Umut Bozok'la 3-1 üstünlük kurduğu müsabakada Cherif Ndiaye'nin golüne rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 4 maç aradan sonra 3 puana ulaşan Kasımpaşa, puanını 32'ye çıkardı ve düşme hattındaki Göztepe ile puan farkını 5'e yükseltti. Kasımpaşa, Göztepe maçına kadarki 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşamıştı.



Ligin ikinci devresinde üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından kötü sonuçları durduramayan Göztepe ise üst üste 5. yenilgisini yaşadı. Haftayı 27 puanla düşme hattında kapatan Göztepe, en yakın rakipleri Kasımpaşa, GZT Giresunspor ve bir maçı eksik Fraport TAV Antalyaspor'un 5 puan gerisinde yer alıyor.