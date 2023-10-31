Kasımpaşa, kupada 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, 4. tura yükseldi.

21. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Selim Dilli'nin soldan kullandığı korner atışında, altıpas önünde Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

29. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Yasin Özcan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Erşan Yaşa'nın müdahalesiyle dışarı çıktı. Hakem İlker Yasin Avcı, Erşan Yaşa'nın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Winck, meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

45+2. dakikada Kasımpaşa bir gol daha attı. Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Dilli, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

KASIMPAŞA: Ali Emre Yanar, Winck (Dk. 46 Gökhan Gül), Omeruo (Dk. 46 Hajradinovic), Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 71 Sarp Yavrucu), Saddiki, Ben Ouanes (Dk. 60 Taylan Aydın), Emre Yeşilyurt, Selim Dilli, Erdem Çetinkaya, Fall (Dk. 46 Gomis)

MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Ogün Karakaya, Erşan Yaşa (Dk. 46 Yasin Abdioğlu), Bedirhan Özyurt, Emrah Taysı, Hakan Özkan, Efe Niyazi Kurtulmuş (Dk. 74 Osman Bayrak), Serkan Gürses, Erol Zöngür (Dk. 60 Uğur Aygören), Berkay Tanır (Dk. 46 Fatih Somuncu), Cihan Aydın (Dk. 87 Atamer Bilgin), Alpay Aldemir

GOLLER: Dk. 21 Yasin Özcan, Dk. 29 (Penaltıdan) Winck, Dk. 45+2 Selim Dilli (Kasımpaşa)

SARI KART: Dk. 26 Hakan Özkan (Motolux 68 Aksaray Belediyespor)