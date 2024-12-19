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Spor

Kasımpaşa kupada Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni Emirhan Yiğit'in attığı tek golle 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

19 Aralık 2024 Perşembe 20:36 - Güncelleme:
Kasımpaşa kupada Gençlerbirliği'ni tek golle geçti
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Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmaya U19 ağırlıklı bir kadro ile çıkan Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren isim 8. dakikada attığı golle Emirhan Yiğit oldu.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kaldı. Gençlerbirliği ise Türkiye Kupası'na veda etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, kupa maçında sahaya 19 yaş altı takımıyla çıktı.

İstanbul temsilcisinin kadrosunda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya yer aldı.

Maça 11'de başlayan 2009 doğumlu Yaman Suakar, karşılaşmanın bitiş düdüğüne kadar görev yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'na önce katılmayacağını bildiren Kasımpaşa, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmenin ardından bu kararından vazgeçmişti.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise genç ve ligde daha az süre alan oyuncuların yer aldığı kadroyla mücadele etti.

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