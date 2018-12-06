Kasımpaşa kupada Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kuıpası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşaspor, deplasmanda Menemen Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Kasımpaşaspor, Menemen Belediyespor'u Özgür Çek ve Veysel Sarı'nın golleri ile 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Kasımpaşa'da 30. dakikada Özgür Çek sar kart ile cezalandırıldı ve Yılmaz Daler oyundan çıkarken yerini Veysel Sarı'ya bıraktı.
Mücadelenin 52. dakikasında Kasımpaşa'dan Onur Vural sarı kart gördü.
55. dakikada Özgür Çek, Kasımpaşa adına ilk golü Menemen ağlarına gönderdi.
58. dakikada Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, yerini David Pavelka'ay bıraktı.
60. dakikada Kasımpaşa, Veysel Sarı'nın golü ile skoru 2-0'a getirdi.
Menemn Belediyespor'da 65. dakikada Mustafa Şen, yerini Okan Baydemir'e, 68'de Taşkın Çalış, Umut Pusat'a, 72'de Ali Özgün, Murat Elkatmış'a bıraktı.
86. dakikada Menemen Belediyespor'un tek golü Okan Baydemir'den geldi ve skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Öte yandan Umut Pusat, 88. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı.
(Sporx)
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