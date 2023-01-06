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Spor

Kasımpaşa maçı öncesi... Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi.

6 Ocak 2023 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Kasımpaşa maçı öncesi... Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlı takımın deneyimli Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

33 yaşındaki Josef de Souza kasığındaki ağrı nedeniyle, siyah-beyazlı takımı bu hafta yalnız bırakacak.

Öte yandan Salih Uçan ve Kerem Atakan Kesgin de sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

JOSEF DE SOUZA'NIN BU SEZONKİ KARNESİ

Josef de Souza, bu sezon Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıkarken bunların 8'inde ilk 11'de yer aldı. Sahada toplam 730 dakika kalan Brezilyalı oyuncu, 1 asistle skora etki etti.

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