Kasımpaşa maçın tekrarı için MHK'ye başvurmadı

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Diagne'nin penaltısının tekrar edilmemesi ve oyunun en direkt serbest atış ile başlaması kural hataları tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Kasımpaşa'nın maçın tekrarı için Merkez Hakem Kurulu'na başvuru süresi bugün saat 12:00 itibariyle doldu ve alınan bilgilere göre Kasımpaşa Kulübü, Merkez Hakem Kurulu'na "tekrar" için herhangi bir başvuruda bulunmadı.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun maç ile ilgili hazırladığı raporda "Kasımpaşalı futbolcular ceza sahası ihlali yaptı" ifadesini kullanarak bir anlamda Fenerbahçeli futbolcuları görmediğini belirtmesi "kural hatasını", "hakem hatasına" dönüştürmüştü.

(Sporx)