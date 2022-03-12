Kasımpaşa, Rizespor'dan 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun takımı Kasımpaşa ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. 27. dakikada Awer Mabil'in golüyle öne geçen Kasımpaşa'ya 65'te Selim Ay yanıt verdi. 71'de Umut Bozok ile yeniden üstünlüğü yakalayan Kasımpaşa, 74'te Mamadou Fall ile farkı arttırdı.
Öte yandan Rizespor'da 86. dakikada kırmızı kart gören Fabricio Baioano takımını 10 kişi bıraktı
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 35 yaparken üst üste ikinci galibiyetini aldı. Çaykur Rizespor 23 puanda kalırken kazanamama serisi 7 maça çıktı ve arka arkaya 4. yenilgisini gördü.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie, sol kanatta son çizgiye yakın noktadan ortaladı. Seken topa penaltı noktası yakınında Boldrin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Mortadha'nın pasında topla buluşan Mabil'in ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
34. dakikada lacivert-beyazlı takım ikinci gole yaklaştı. Eysseric'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mortadha'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan döndü.
37. dakikada Eyyseric'in pasıyla topla buluşan Muleka, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çıkardı. Son anda araya giren Holmen, kaleye giden topa altıpas içinde müdahale ederek gole izin vermedi.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
57. dakikada Boyd'un sağdan ortasına Cisse'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
62. dakikada Umut Bozok'un ara pasında topla buluşan Muleka'nın altıpasın sağından şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.
65. dakikada Çaykur Rizespor beraberliği sağladı. Boldrin'in sağdan kullandığı kornerde Doğucan Haspolat'tan seken topu Selim Ay, Holmen'in önüne indirdi. Holmen'in vuramadığı meşin yuvarlak Cisse'de kaldı. Bu oyuncudan seken top Selim Ay'ın önüne düştü. Selim Ay'ın ceza sahası içi sol çaprazda uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
71. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rakip yarı sahada topla buluşan Hajradinovic'in etkili ara pasında Umut Bozok, kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
74. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Soldan Hajradinovic'in altı pasa kestiği topa Fall'in dokunuşunda meşin yuvarlak arka direkten ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Mortadha, Doğucan Haspolat (Dk. 90+4 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 87 Aabid), Fall (Dk. 90+4 Ahmet Engin), Hajradinovic, Mabil (Dk. 61 Umut Bozok), Muleka
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Phiri, Gedson Fernandes (Dk. 80 Sabo), Boyd, Boldrin (Dk. 77 Deniz Hümmet), Bolasie (Dk. 57 Yusuf Sarı), Cisse (Dk. 77 Pohjanpalo)
GOLLER: Dk. 27 Mabil, Dk. 71 Umut Bozok, Dk. 74 Fall (Kasımpaşa), Dk. 65 Selim Ay (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Baiano (Çaykur Rizespor)
SARI KART: Dk. 88 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)