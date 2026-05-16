İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2026 Cumartesi / 30 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kasımpaşa, şampiyonu konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında şampiyon Galatasaray'ı konuk edecek.

AA16 Mayıs 2026 Cumartesi 11:14 - Güncelleme:
Kasımpaşa, şampiyonu konuk edecek
ABONE OL

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Fatih Karagümrük ile Kayserispor'un küme düşmesi kesinleşirken lige veda edecek son takım, yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, topladığı 32 puanla küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alıyor. Kasımpaşa, puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalacak.

Kasımpaşa, rakibine mağlup olması durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

Ligde, 32 puana sahip Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 31 puanı bulunan Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken 29 puan toplayan Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Tırmanarak girdikleri araba anahtarı çaldılar: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.