Kasımpaşa, şampiyonu konuk edecek

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Fatih Karagümrük ile Kayserispor'un küme düşmesi kesinleşirken lige veda edecek son takım, yarın oynanacak maçların ardından belli olacak.

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren İstanbul temsilcisi, topladığı 32 puanla küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alıyor. Kasımpaşa, puan alması durumunda diğer sonuçlara bakılmadan ligde kalacak.

Kasımpaşa, rakibine mağlup olması durumunda ise küme düşecek takım, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

Ligde, 32 puana sahip Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. 31 puanı bulunan Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olurken 29 puan toplayan Antalyaspor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.