İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2025 Salı / 24 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3052
  • EURO
    48,8162
  • ALTIN
    4907.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kasımpaşa, Samsunspor deplasmanında

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA16 Eylül 2025 Salı 13:22 - Güncelleme:
Kasımpaşa, Samsunspor deplasmanında
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan 1 maçı eksik İstanbul temsilcisinin 3 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de 1 maç eksiği bulunan ev sahibi Samsunspor ise 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 puan topladı.

Kasımpaşa'da Samsunspor karşılaşmasında 5 oyuncu çeşitli nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde yeni transferler Emre Taşdemir, Fousseni Diabate ve Adem Arous statü gereği, Pape Habib Gueye kırmızı kart cezasından dolayı ve Yusuf Barası ise sakatlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Kediyi kurtarmak isterken canından oluyordu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.