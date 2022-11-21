Kasımpaşa, Selçuk İnan için imza töreni düzenleyecek

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan için yarın imza töreni düzenleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İnan için düzenlenecek imza töreni saat 14.30'te Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılacak.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak Galatasaray'da görev yapan Selçuk İnan, Kasımpaşa'da ilk teknik adamlık tecrübesini yaşayacak.

SELÇUK İNAN'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola 2002'de Çanakkale Dardanel altyapısında başlayan Selçuk İnan, 2006'da Manisaspor'a imza attı. Manisaspor'da kendisini kanıtlamayı başaran Selçuk İnan, 2008 yazında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a transfer oldu. İnan, kariyer zirvesini ise 2011 yazında imza attığı Galatasaray'da yaşadı.